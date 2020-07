Maior artilheiro do mundo em 1998, segundo a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (FFHS), com 43 gols, o atacante Iván Kaviedes foi anunciado nesta quarta-feira como reforço do Aviced, da segunda divisão equatoriana.

"Kaviedes assinou hoje e foi apresentado como um reforço de nossa equipe, além de servir de exemplo e inspiração para os jovens que nos representarão no torneio deste ano", declarou o presidente do clube da cidade de Cuenca, Fernando Cedillo, à Agência Efe.