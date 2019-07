Cidade do México

EFE Cidade do México 24 jul 2019

Um implante subcutâneo utilizado como profilaxia pré-exposição (PrEP) e uma vacina que pode estar disponível nos próximos anos são as novas ferramentas esperadas para a prevenção do contágio pelo vírus HIV, que afeta 40 milhões de pessoas no mundo e é o causador da Aids.

Durante a 10ª Conferência Mundial Científica sobre HIV (IAS 2019) na Cidade do México, especialistas afirmaram nesta terça-feira que essas novas ferramentas estão sendo desenvolvidas para incrementar as estratégias existentes até agora para evitar o contágio pelo vírus.