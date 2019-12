Argentinos que podem pagar o "luxo" de passar férias no exterior em meio à crise econômica que abala o país viram as viagens ficarem 30% mais caras com a nova lei de solidariedade social do governo de Alberto Fernández.

Com o verão batendo à porta, a lei publicada no Diário Oficial da Argentina nesta semana inclui um imposto de 30% sobre as compras em moeda estrangeira no exterior e as passagens de avião. Também serão taxadas as compras de divisas que não sejam o peso argentino, usadas não só nas viagens, mas também internamente, já que a maioria da população faz poupanças em dólares para tentar driblar a inflação galopante.