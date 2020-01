Um incêndio possivelmente causado por balões de papel na noite de terça-feira matou 30 animais de um zoológico na cidade de Krefeld, no oeste da Alemanha, segundo informou a polícia.

Em entrevista coletiva, o chefe da polícia de Krefeld, Gerd Hoppmann, anunciou a abertura de uma investigação por incêndio provocado por ação negligente. Perto do fogo foram encontrados três balões de papel com 34 centímetros de diâmetro e mensagens escritas a mão no interior com desejos para o novo ano.