O manto branco das geleiras é cada vez menor devido à mudança climática do planeta e, na Bolívia, ele será afetado pela fuligem escura gerada pelos incêndios devastadores na Chiquitania, tradicional planície do sudeste do país, que acelerará o degelo.

A Agência Efe visitou a impressionante montanha nevada Huayna Potosí, uma das mais emblemáticas da Bolívia, a 6.088 metros de altitude, para ver o impacto da crise climática na geleira.