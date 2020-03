A Índia decidiu fechar o icônico Taj Mahal devido ao aumento de casos do novo coronavírus no país, totalizando 137 infecções e três mortes, segundo dados oficiais, uma medida que foi adotada nesta terça-feira por um maior aperto no isolamento do país asiático.

Normalmente visitado diariamente por milhares de turistas, o monumento histórico agora está vazio, assim como dezenas de outros locais históricos em todo o país.