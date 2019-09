Representantes dos povos indígenas do Equador protestaram nesta quarta-feira em frente à Assembleia Nacional para exigir do presidente do país, Lenín Moreno, que a Amazônia seja protegida e para criticar o governo do Brasil.

"Queremos fazer valer mais uma vez nossa posição como povo nativo da região da Amazônia equatoriana e sobretudo expressar nossa rejeição contundente ao governo do Brasil", disse o presidente da Confederação de Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana (Confeniae), Marlon Vargas, em entrevista à Agência Efe.