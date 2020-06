Habitantes da aldeia Cruzeirinho, localizada às margens do Rio Javari, no interior do Amazonas.. EFE/Joédson Alves

A iminente chegada do novo coronavírus fez com que cerca de 150 indígenas buscassem refúgio no seio da Floresta Amazônica para evitar o contágio entre os habitantes da aldeia Cruzeirinho, localizada às margens do Rio Javari, no interior do Amazonas.

Ao todo, 27 das 32 famílias da aldeia preferiram deixar os locais em que vivem como forma de se protegerem da Covid-19, doença provocada pelo coronavírus e que já afeta mais de 100 nações indígenas no Brasil.