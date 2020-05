O porta-voz do governo iraniano, Ali Rabiei. EFE/Arquivo

O governo do Irã declarou neste domingo que vê os Estados Unidos mais inclinados a realizar uma troca de prisioneiros em meio à pandemia do novo coronavírus, coincidindo com rumores sobre a possível libertação de dois detidos de ambos os países.

"Esperamos que, nesta situação em que a doença Covid-19 está ameaçando a vida dos cidadãos iranianos nas prisões americanas, o governo dos EUA finalmente opte por cuidar da vida dos seres humanos e não da política", disse o porta-voz do governo, Ali Rabiei.