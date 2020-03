O governo do Irã anunciou nesta quinta-feira a prorrogação do fechamento das escolas e universidades por, pelo menos, mais um mês, como medida para tentar contar a prorrogação do coronavírus, que já matou 107 entre 3.513 infectados.

O Ministério da Saúde anunciou hoje um boletim que aponta para 591 contágios e 15 óbitos em 24 horas. Por outro lado, 739 pacientes receberam alta.