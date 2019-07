Desde o primeiro governo eleito em 1949, os partidos em Israel se viram obrigados a governar em coalizão, com pactos e concessões, por causa da divisão social e do sistema de representação no parlamento, o Knesset, que impedem que uma legenda consiga uma maioria absoluta.

Historicamente, os governos não chegam a cumprir os quatro anos e as eleições sempre são antecipadas, embora, às vezes, por poucos meses. As tensões entre as diferentes vontades políticas, no entanto, não impedem governos estáveis com entre três e quatro anos de duração, como foram os últimos três.