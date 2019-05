Os cidadãos e partidos de Israel se preparam, a partir desta quinta-feira, para as eleições que serão realizadas em setembro, depois que ontem foi aprovada a dissolução do parlamento por conta das tentativas fracassadas do primeiro-ministro interino, Benjamin Netanyahu, de formar governo.

Após fazer um discurso triunfal depois das eleições de 9 de abril, Netanyahu teve que aceitar ontem à noite que não conseguiria formar governo e votou, junto com outros 73 parlamentares, a favor da dissolução do parlamento que menos tempo durou na história do Estado judeu.