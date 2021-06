O chefe da diplomacia italiana, Luigi di Maio, anunciou nesta sexta-feira que viajará a Israel e Palestina junto com sua homóloga espanhola, Arancha González Laya, em uma missão conjunta com o objetivo de revitalizar o papel da União Europeia (UE) na resolução do conflito.

Di Maio explicou que a Itália e a Espanha têm "iniciativas em curso"; entre elas "uma missão conjunta em Israel e na Palestina", que poderá ocorrer "entre o final de julho e o início de agosto".