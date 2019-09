As autoridades da Itália autorizaram nesta segunda-feira, por razões de saúde, o desembarque dos últimos 31 migrantes a bordo do navio Mare Jonio, da ONG italiana Mediterranea Saving Humans.

"Acabamos de ser informados de que a Guarda Costeira, por motivos de saúde, desembarcará em breve as últimas 31 pessoas a bordo do Mare Jonio. Sua odisseia terminou e se vê um pouco de humanidade no horizonte", escreveu a ONG em sua conta do Twitter.