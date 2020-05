A Itália registrou 81 milhões de turistas a menos desde março do que no mesmo período do ano passado como resultado da pandemia do coronavírus, um número que representa uma perda de 20 bilhões de euros para os setores hoteleiro e de catering.

Os dados foram divulgados neste domingo pela Coldiretti, a maior associação de empresários agrícolas da Itália, em um relatório que observa que as medidas decretadas pelo governo italiano em março para conter a propagação do vírus SARS-CoV-2 atrapalharam o turismo, que representa 13% do Produto Interno Bruto (PIB), em uma época do ano em que os feriados da Páscoa e do Dia do Trabalho são particularmente frutíferos.