"Queríamos fazer história e hoje é um dia feliz para todos", afirmou o jogador James Rodríguez depois da vitória neste sábado da Colômbia por 2 a 0 sobre a Argentina na primeira rodada do Grupo B da Copa América.

O ex-jogador do Real Madrid e do Bayern de Munique admitiu que a seleção treinada pelo português Carlos Queiroz teve que fazer "um grande esforço" para vencer os argentinos e ficar na liderança do seu grupo.

"Conseguimos ganhar depois de tantos anos", destacou o número dez da Colômbia em referência ao período de quase 12 anos que sua seleção não derrotava a Argentina em partidas oficiais.

James destacou que, apesar do bom começo na Copa América, falta muito para se alcançar os objetivos traçados.

A seleção da Colômbia jogará a segunda rodada do seu grupo no dia 19 de junho contra o Catar, enquanto a Argentina enfrenta o Paraguai.