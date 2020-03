Um funcionário limpa cadeiras vazias no aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio. EFE/FRANCK ROBICHON

O Japão exigirá que todos os viajantes que chegam dos Estados Unidos passem por uma quarentena de 14 dias como medida para impedir a disseminação do novo coronavírus, anunciou nesta segunda-feira o primeiro-ministro Shinzo Abe.

A medida, que também afeta cidadãos japoneses, será aplicada a partir da próxima quinta e está de acordo com as restrições impostas anteriormente aos viajantes que estiveram na China, Coreia do Sul e na maior parte da Europa.