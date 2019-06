Eficiente nos contra-ataques, o Japão fez jogo duro contra o favorito Uruguai, que pressionou o jogo todo e arrancou um empate de 2 a 2 no Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em partida também marcada por um pênalti polêmico marcado com o auxílio do árbitro de vídeo e pelo grande público no estádio.

O destaque do jogo foi Koji Miyoshi, que infernizou a zaga uruguaia e marcou os dois gols japoneses. O meia de 22 anos abriu o placar em bela jogada individual aos 24 do primeiro tempo e marcou o segundo aos 13 da etapa final, ao aproveitar rebote em saída errada do goleiro Fernando Muslera.