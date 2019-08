A japonesa internada neste sábado em um hospital de Tóquio após apresentar febre alta depois de seu regresso de uma estadia na República Democrática do Congo (RDC) não tem ebola, como ficou comprovado com testes laboratoriais, informou o Ministério de Saúde do Japão.

Embora o Instituto Nacional de Pesquisa de Doenças Infecciosas tenha determinado que ela não contraiu o vírus, a paciente "vai continuar hospitalizada como medida de precaução e será feito um acompanhamento de sua condição de saúde", informou o Ministério em comunicado.