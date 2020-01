O estilista francês Jean-Paul Gaultier anunciou nesta sexta-feira sua despedida dos desfiles de moda, o que acontecerá na próxima quarta, no no Théâtre du Châtelet, em Paris, no desfile de sua coleção outono-inverno 2021, mas garantiu a continuidade da marca que leva seu nome com um "novo conceito".

Gaultier, de 67 anos, deu a notícia do adeus em um breve comunicado no qual também disse que seu último desfile será também uma oportunidade de comemorar os 50 anos de carreira na moda.