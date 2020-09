O fundador e diretor executivo da Amazon, Jeff Bezos, lidera pelo terceiro ano consecutivo a lista de americanos mais ricos elaborada pela revista "Forbes", cujas primeiras posições são dominadas por fortunas ligadas ao mundo da tecnologia.

Com um patrimônio estimado em US$ 179 bilhões, Bezos é considerado a pessoa mais rica do mundo e viu sua riqueza aumentar bastante durante a pandemia de Covid-19.