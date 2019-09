As cantoras Jennifer López e Shakira se apresentarão no cobiçado show do intervalo do Super Bowl, a final da liga de futebol americano (NFL), que será disputada no dia 2 de fevereiro de 2020 no Hard Rock Stadium, em Miami.

As duas artistas, que segundo rumores divulgados pela imprensa dos Estados Unidos disputavam a oportunidade de cantar no Super Bowl, um dos eventos mais assistidos de todo o mundo, com Taylor Swift, publicaram fotos que antecipavam a notícia pouco antes do anúncio ser feito oficialmente.