O capitão da seleção brasileira, Daniel Alves, o zagueiro Thiago Silva e o volante Casemiro concordaram em afirmar que após as dificuldades iniciais para derrotar a Bolívia, nesta sexta-feira, na abertura da Copa América, a equipe jogará com mais fluidez ofensiva.

Dani Alves admitiu que a seleção terá que "fazer ajustes" para melhorar a precisão no volume de jogo ofensivo após o jogo disputado no Morumbi, vencido por 3 a 0, onde na saída para o intervalo, os torcedores vaiaram a má apresentação no primeiro tempo.