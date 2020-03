Os jogadores da seleção de futebol da Croácia fizeram uma doação de 4,2 milhões de kunas (R$ 3 milhões), para o governo do país utilizar no combate ao novo coronavírus e também auxiliar afetados por terremoto ocorrido no fim de semana.

"Com solidariedade, voltaremos a vencer", afirmam os atletas, em comunicado conjunto publicado nesta terça-feira no site da federação local.