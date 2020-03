A empresa farmacêutica Johnson & Johnson (J&J) anunciou nesta segunda-feira que começará a testar, no mês de setembro, sua vacina experimental contra a Covid-19 em humanos, e que poderá estar pronta para uso emergencial no início de 2021.

Através de um comunicado, a farmacêutica informou que investiu mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões), em parceria com a Autoridade de Desenvolvimento e Pesquisa Biomédica Avançada, que se reporta ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos, para o seu desenvolvimento, iniciado em janeiro.

A vacina que a empresa está desenvolvendo entrará na fase de testes em humanos por volta de setembro, de acordo com a J&J, explicando que espera ter os dados necessários sobre seus efeitos até o final do ano e que, se os testes progredirem bem, poderá estar pronta para uso emergencial no início de 2021.

Após o anúncio, as ações da empresa farmacêutica subiram mais de 7% na Bolsa de Valores de Nova York.

De acordo com a emissora de TV "CNBC", a empresa também está aumentando sua capacidade de fabricação nos EUA e em outros países para produzir mais rápido essa potencial vacina.

A esse respeito, a empresa explicou que esperam produzir mais de 1 bilhão de doses.

O presidente da Johnson & Johnson, Alex Gorsky, disse que a empresa tem "muito bons pré-indicadores" de que a vacina será "segura".

Segundo Gorsky, a empresa está trabalhando com "base sem fins lucrativos", embora não tenha dado detalhes sobre quanto poderia ser seu preço de venda.