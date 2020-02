O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, revelou nesta segunda-feira cartas trocadas durante as negociações com a União Europeia (UE), ao pedir um acordo comercial semelhante ao CETA (entre Canadá e UE), sem a obrigação de cumprir regras e padrões do mercado único do bloco europeu.

Em discurso para empresários e embaixadores em Londres, o político conservador advertiu que se não conseguir esse acordo, o comércio bilateral será baseado no acordo de saída assinado em 2019, sob o amparo da Organização Mundial do Comércio (OMC), ou em um tratado semelhante ao que o bloco está negociando com a Austrália.