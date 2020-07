A Johnson & Johnson, que já havia antecipado que iniciaria a fase de testes com humanos em algum momento na segunda quinzena de julho, reiterou que prevê entrar na terceira fase da vacina em setembro. EFE/Arquivo

A farmacêutica Johnson & Johnson anunciou nesta quinta-feira que começou a testar em humanos uma vacina experimental contra a Covid-19, após obter resultados promissores em um estudo com primatas.

Em comunicado, a empresa destacou a "solidez dos dados" do estudo, que mostrou uma resposta imune nos animais com apenas uma dose, e confirmou que iniciou uma nova fase dos testes clínicos da vacina, chamada Ad26.COV2.S, com mil voluntários saudáveis nos Estados Unidos e na Bélgica.