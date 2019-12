O lateral-direito do São Paulo Juanfran. EFE/Arquivo

O lateral-direito Juanfran, que defendeu o Atlético de Madrid por oito temporadas e meia e atualmente joga pelo São Paulo, será homenageado pelo clube madrilenho no próximo sábado, antes da partida entre os 'Colchoneros' e o Osasuna, no estádio Wanda Metropolitano, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jogador de 34 anos, que deixou o Atlético em agosto, após ter conquistado sete títulos e disputado 355 partidas com a camisa 'rojiblanca', será homenageado diante da torcida. A informação foi antecipada pelo jornal espanhol "Marca" e confirmada pela Agência Efe através de fontes do entorno do atleta.