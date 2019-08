Derrotada na final do boxe na categoria até 57 quilos dos Jogos Pan-Americanos de Lima nesta quinta-feira, a brasileira Jucielen Romeu demonstrou que em alguns momentos há motivos para comemorar apesar de uma derrota e que é possível fazer história mesmo num dia de revés.

Jucielen, de 23 anos, perdeu para a argentina Leonela Sánchez e teve de se contentar com a prata, mas se tornou a primeira pugilista brasileira mulher a obter uma medalha na história do Pan.

Rosto feliz, mas a mente já voltada para o trabalho que deve fazer para melhorar o desempenho. Foi o que a brasileira demonstrou nesta quinta após a derrota na decisão do peso galo, que para as mulheres vai dos 54 aos 57 quilos, apesar da vitória cômoda de Leonela, de 25 anos.

"Não tenho decepção alguma por não ter ganhado o ouro. Fiz uma grande luta e levo a primeira medalha do boxe feminino para o Brasil. Tenho muito para crescer ainda, mas estou muito feliz", declarou a vice-campeã à Agência Efe.

Jucielen começou o sonho esportivo aos 10 anos. Com 14, através de um programa oficial de apoio a crianças de Rio Claro, no interior de São Paulo, lutou pela primeira vez. A derrota na estreia doeu mais que a perda do ouro, mesmo se tratando da quarta derrota para a argentina, contra quem ainda pode ter revanche. Da algoz de nove anos atrás ela nunca mais teve notícias.

Apesar do presente com um feito inédito, Jucielen confia ser só o começo de uma grande carreira e se mostra entusiasmada com o futuro.

"O que tinha de ser feito foi feito. Sempre vai haver algum erro até na luta em que for campeã. Portanto, o que quero para mim é mais experiência, mais felicidade por conquistar coisas com o esporte de que eu gosto", encerrou.