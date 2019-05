Um Tribunal de Valência suspendeu nesta quinta-feira o julgamento sobre uma suposta paternidade do cantor espanhol Julio Iglesias para estudar as questões citadas pelo advogado do artistas relativas à licitude do teste de DNA apresentado pelo litigante.

A audiência pelo reconhecimento de paternidade interposta por Javier Sánchez-Santos, realizada a portas fechadas e sem a presença do cantor, durou aproximadamente uma hora e meia e na mesma só se pronunciou o detetive que obteve o material genético de um dos filhos do cantor, Julio José Iglesias, para explicar em quais circunstâncias obteve tais provas.