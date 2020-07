O Tribunal de Hamburgo condenou nesta quinta-feira a dois anos, sob liberdade condicional, o guarda de um campo de extermínio nazista chamado Bruno Dey, condenado por cumplicidade em 5.232 mortes, ocorrido enquanto servia lá, aos 17 anos de idade.

A sentença encerra o que poderia ser o último julgamento a ser realizado por crimes de nazismo, 75 anos após a queda do Terceiro Reich, dadas as dificuldades envolvidas nesses processos devido à idade avançada do acusado e das testemunhas diretas das acusações contra eles.