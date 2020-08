A Juventus deu adeus à Liga dos Campeões nas oitavas de final nesta sexta-feira, apesar de ter derrotado o Lyon por 2 a 1 no Allianz Stadium, com dois de Cristiano Ronaldo.

A vitória, porém, foi insuficiente para reverter o resultado do jogo de ida, no qual o time francês levou a melhor por 1 a 0 em casa. No placar agregado, o Lyon garantiu a vaga nas quartas de final pelo critério de gols fora de casa.