A atriz Kaley Cuoco, mundialmente conhecida pela atuação na série "The Big Bang Theory", encerrada no ano passado, terá seu primeiro papel de destaque no cinema como protagonista de "Man From Toronto", comédia em que contracenará com Kevin Hart e Woody Harrelson.

A informação foi divulgada hoje pela revista especializada "Variety". Segundo a publicação, um dos parceiros de Kaley na produção seria Jason Statham, de sequências como "Velozes e Furiosos" e "Os Mercenários", que depois foi substituído por Harrelson - "O Povo contra Larry Flint", "O Mensageiro" e "Três Anúncios Para Um Crime".