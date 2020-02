A americana Sofia Kenin, campeã do Aberto da Austrália, saltou para a sétima posição do ranking mundial feminino de tênis, que foi atualizado nesta segunda-feira e segue liderado pela australiana Ashleigh Barty, alcançando assim a melhor posição da carreira.

A vencedora do primeiro Grand Slam do ano, que bateu a espanhola Garbiñe Muguruza na decisão, ganhou oito lugares, entrando pela primeira vez no 'top-10' da classificação do circuito da WTA.