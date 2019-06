O ator Kevin Spacey compareceu nesta segunda-feira a um tribunal do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, onde foi realizada uma audiência preliminar do julgamento no qual o astro responderá por uma suposta assédio sexual cometida em 2016 contra um jovem de 18 anos, caso que os advogados de defesa denunciaram por manipulação de provas.

A presença de Spacey foi inesperada, já que não era obrigatória. O ator procurou se manter afastado dos tribunais durante todo o processo, exceto em uma midiática audiência em janeiro que não pôde evitar.