Produções da Espanha foram destaques nesta quarta-feira no anúncio das indicações aos Prêmios Platino Xcaret do Cinema Ibero-americano, cuja sétima edição contará com o filme "La trinchera infinita" como o candidato ao maior número de prêmios, concorrendo em oito categorias, seguido por "Dor e glória" e "Mientras dure la guerra", que disputam em sete, cada.

A premiação, a mais importante da indústria audiovisual latino-americana, estavam marcados para 3 de maio no Barceló Maya Convention Center, em Riviera Maya (México).

Porém, na semana passada, a Entidade de Gestão dos Direitos dos Produtores Audiovisuais (Egeda) e a Federação Ibero-Americana de Produtores de Cinema e Audiovisual (Fipca), que organizam a premiação, anunciaram que a cerimônia de gala será realizada em 2021 devido à crise global desencadeada pela pandemia do novo coronavírus.

Nesta quarta, a lista de indicados aos Prêmios Platino Xcaret de Cinema Ibero-americano foi divulgada em comunicado e com os espanhóis "La trinchera infinita", "Dor e Glória" e "Mientras dure la guerra" como principais destaques, sendo que os dois primeiros disputam o prêmio principal, o de melhor filme ibero-americano de ficção.

Os outros participante nessa categoria são o brasileiro "A vida invisível", de Karim Aïnouz, e "Monos" de Alejandro Landes (Colômbia, Argentina e Uruguai).

Pedro Almodóvar ("Dor e Glória") e o trio de cineastas de "La trinchera infinita", formado por Jon Garaño, Aitor Arregi e José Mari Goenaga, concorrerão ao Platino de melhor direção, categoria que também inclui Juan José Campanella ("A Grande Dama do Cinema") e Alejandro Amenábar ("Mientras dure la guerra").

Belén Cuesta ("La trinchera infinita"), a brasileira Carol Duarte ("A vida invisível"), Graciela Borges ("A Grande Dama do Cinema") e llse Salas ("Las niñas bien") concorrem ao prêmio de melhor atriz.

Na categoria de melhor interpretação masculina, os concorrentes são Antonio Banderas ("Dor e Glória"), Karra Elejalde ("Mientras dure la guerra"), Antonio de la Torre ("La trinchera infinita") e Ricardo Darín ("A Odisseia dos Tontos").

"Klaus" e "Buñuel en el laberinto de las tortugas" partem como fortes candidatos ao prêmio de melhor filme de animação, que também conta com "A cidade dos piratas" e "Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo" como indicados.

Os filmes "Araña", "Diecinueve", "Elisa y Marcela" e "El despertar de las hormigas" disputam o Platino de Cinema e Educação em Valores.

"O Despertar das Formigas", "A Camareira", "La hija de un ladrón" e "Ventajas de viajar en tren" vão competir na categoria de melhor obra de estreia em ficção.

Na categoria de melhor documentário, o brasileiro "Democracia em vertigem", "Ara Malikian, uma vida entre as cordas", "El cuadro" e "Historias de nuestro cine" foram indicados.

Mas os Prêmios Platino Xcaret de Cinema Ibero-Americano não se limitam à grande tela, reconhecendo também as produções mais notáveis da indústria latino-americana na televisão.

A espanhola "La casa de papel" e a argentina "Monzón" são os destaques entre as indicadas, cada uma concorrendo em quatro categorias, seguidas pela mexicana "La casa de las flores" e suas três indicações. As duas primeiras disputam o prêmio de melhor minissérie ou série de televisão com "Distrito salvaje" e "El marginal III".

Candela Peña ("Hierro"), Cecilia Suárez ("La casa de las flores"), Leticia Dolera ("Vida perfecta") e Úrsula Corberó ("La casa de papel") foram indicadas ao Platino de melhor atriz de televisão, e Álvaro Morte ("La casa de papel"), Javier Cámara ("Vota Juan"), Jorge Román ("Monzón") e Óscar Jaenada ("Hernán") concorrem na categoria masculina.

Os indicados aos Prêmios Platino Xcaret de Cinema Ibero-Americano foram escolhidos por um júri internacional composto por 12 personalidades da indústria audiovisual ibero-americana, afirmaram hoje os organizadores da premiação.

David Villafranca.