O lateral direito Luis Advíncula afirmou que a seleção peruana teve mais méritos que a da Venezuela e merecia a vitória no duelo deste sábado que fechou a primeira rodada do grupo A da Copa América e temrinou empatado em 0 a 0.

"Chegamos por todos os lados, criamos muitas chances. Só faltou o gol. A bola não quis entrar", disse o ex-jogador da Ponte Preta.

"A equipe fez uma partida muito boa. Eles tiveram duas ou três oportunidades, nós tivemos mais. O empate não é ruim. Ainda temos dois jogos pela frente", acrescentou, se referindo aos confrontos com Brasil e Bolívia pela primeira fase.

Atualmente no Tigres, do México, Advíncula destacou a atuação do goleiro venezuelano Wuilker Faríñez, que não saiu de campo com o prêmio de melhor da partida, que ficou com o atacante Paolo Guerrero, mas fez importantes defesas.

"Ele teve uma tarde muito boa. Sabemos a qualidade do goleiro que é, e hoje mostrou isso", concluiu.