Passados quatros anos desde a morte de David Bowie, continuam surgindo materiais inéditos do cantor, como o álbum inédito "ChangesNowBowie, com nove músicas gravadas em 1996, no Looking Glass Studios de Nova York, e que chegará às plataformas de streaming no dia 17 de abril.

Quem quiser comprar o álbum físico precisará esperar até o dia 20 de junho, quando será lançado em LP e CD para comemorar o Record Store Day (dia para celebrar lojas de discos), que tradicionalmente é comemorado no dia 17 de abril e foi transferido devido à pandemia de Covid-19.

Trata-se de um álbum com gravações realizadas durante os ensaios que antecederam o show de aniversário do 'White Duke' no Mdison Square Garden, segundo a Parlophone Records.

A partir desta sexta-feira, já é possível escutar nas plataformas de streaming uma versão da clássica "The Man Who Sold the World", faixa incluída no novo álbum.

"ChangesNowBowie" reúne o trabalho do artista no final dos anos 90, durante a gravação e divulgação do álbum de 1997 "Earthling", e ainda conta com clássicos como "Lady Stardust" e uma versão de "White Light/White Heat".

Entre os músicos que acompanharam o cantor nestas sessões estavam alguns de seus colaboradores habituais, como Gail Ann Dorsey no baixo e vocais - inseparável de Bowie desde 1995 - assim como Reeves Gabrels, que definiu o som do 'White Duke' durante os anos 80 e 90 na guitarra.

A capa inclui um retrato em preto e branco do artista, tirado pelo fotógrafo Albert Watson em 1996.