A lei que pune as "cidades-santuário" entrou em vigor nesta terça-feira no estado da Flórida, nos Estados Unidos, onde passa a ser obrigatório que as autoridades locais colaborem com o escritório nacional de imigração e com as ordens de prisão que visam a deportação de refugiados.

A nova legislação passa a valer após uma juíza Beth Bloom, de um tribunal de Miami, rejeitar os recursos de grupos organizados civis e de outros de defesa dos imigrantes nos Estados Unidos.