Andreas Nikolaus Lauda, conhecido como Niki Lauda, ex-piloto de Fórmula 1 e empresário, três vezes campeão da principal categoria do automobilismo (1975, 1977 e 1984), e vice-campeão em 1976, faleceu nesta segunda-feira, aos 70 anos, segundo informou sua família através de um comunicado.

"Com profunda tristeza, anunciamos que o nosso querido Niki faleceu pacificamente, no dia 20 de maio de 2019, rodeado pela sua família", comunicaram os familiares do piloto e empresário.