Um dos maiores ídolos do Los Angeles Lakers, o ex-jogador Jerry West recebeu nesta quinta-feira a maior honraria civil dos Estados Unidos das mãos do presidente do país, Donald Trump, e elogiou as mensagens publicadas por ele no Twitter.

"Lemos nosso telefone os tweets instantâneos do presidente Trump. Eles são bastante bons, disse a lenda do Los Angeles Lakers ao receber a Medalha da Liberdade no Salão Oval.