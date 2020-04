O ator Leonardo DiCaprio, a gigante do ramo de tecnologia Apple, e Laurene Powell Jobs, viúva de Steve Jobs, criaram um fundo para fornecer alimentos a pessoas carentes durante a pandemia do novo coronavírus.

"Diante desta crise, organizações como World Central Kitchen (fundada e dirigida pelo chef espanhol José Andrés) e a Feeding America nos inspiraram com seu forte compromisso de alimentar as pessoas mais vulneráveis. Hoje lançamos o Fundo de Alimentação dos Estados Unidos para apoiar o Feeding America e o World Central Kitchen", anunciou DiCaprio em seu perfil no Twitter nesta quarta-feira.