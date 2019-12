Autoridades libanesas confirmaram nesta terça-feira que o empresário Carlos Ghosn entrou no Líbano "legalmente", que nenhuma medida será tomada contra ele e que não será perseguido no país, do qual possui a cidadania, além da brasileira e da francesa.

Em comunicado, as autoridades encarregadas da segurança nacional garantiram que "o cidadão entrou no Líbano legalmente e não há necessidade de tomar qualquer medida ou ação relacionada a ele, que não será perseguido".