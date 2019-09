O presidente da Força Alternativa Revolucionária do Comum (Farc), Rodrigo Londoño, enviou nesta segunda-feira uma circular aos ex-integrantes da antiga guerrilha para que sigam no acordo de paz firmado com o governo da Colômbia após o anúncio de que ex-lideranças do grupo decidiram retomar a luta armada.

"Os desertores do processo de paz, com o argumento das dificuldades apresentadas na implementação dos acordos, estão chamando os militantes do nosso partido, particularmente os ex-guerrilheiros e ex-guerrilheiras, para convida-los a seguir em sua errática decisão de voltar à guerra", escreveu o líder do partido criado pelas Farc depois do acordo de paz.