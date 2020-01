O Campeonato Espanhol terá a primeira rodada de 2020 neste fim de semana, em que os opostos catalães se enfrentarão, com o Barcelona, líder isolado, visitando no sábado o Espanyol, lanterna, no mesmo dia em que o Real Madrid duelará com o Getafe, também na casa do adversário.

Depois das festas de fim de ano, a competição será retomada com um raro momento de time ocupando sozinho a primeira colocação. Os 'Blaugranas', com a vitória sobre o Alavés por 4 a 1, em 21 de dezembro, chegou aos 39 pontos. Os 'Merengues', que empataram com o Athletic Bilbao sem gols, foram aos 37.