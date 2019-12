Jordan Henderson do Liverpool comemora a vitòria sobre o Wolverhampton Wanderers neste domingo em Anfield. EFE/PETER POWELL

O senegalês Sadio Mané, do Liverpool, comemora seu gol contra o Wolverhampton Wanderers neste domingo. EFE/PETER POWELL

O Liverpool, campeão da Liga dos Campeões, do Campeonato Mundial de Clubes e líder disparado do Campeonato Inglês, encerrou o ano de 2019 neste domingo, ao vencer o Wolverhampton por 1 a 0, no estádio Anfield Road, pela competição nacional em que tem 13 pontos de vantagem para o Leicester.

O gol solitário da partida foi anotado pelo atacante senegalês Sadio Mané, aos 42 do primeiro tempo. O lance precisou ser revisto pelo VAR, que o considerou válido o toque de ombro do meia inglês Adam Lallana. Os visitantes reclamaram muito que o árbitro Anthony Taylor chegou a apitar uma infração do responsável pela assistência.