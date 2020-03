As exposições temporárias dedicadas ao artista alemão Albrecht Altdorfer, com início previsto para 23 de abril, e a "Corpo e Alma. De Donatello a Michelangelo, Esculturas Italianas do Renascimento", cuja abertura estava prevista para 6 de maio, foram adiadas para uma data ainda não definida. EFE/Arquivo

O Museu do Louvre fechou as portas nesta sexta-feira e por prazo indeterminado por causa da pandemia do coronavírus transmissor da doença Covid-19.

"De acordo com as orientações do governo, o Museu do Louvre e o Museu Nacional Eugène-Delacroix fecharão nesta sexta-feira, 13 de março, às 18h, até novo aviso", disse a instituição em comunicado no qual garantiu reembolso àqueles que compraram ingressos para o tempo em que ela ficar fechada.