Um eclipse lunar parcial que poderá ser visto no Brasil e em várias outras partes do mundo marcará nesta terça-feira a celebração do 50ª aniversário do início da primeira viagem do homem à Lua.

O fenômeno, que coincidirá com as diversas festividades para celebrar a decolagem dos astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, no entanto, não poderá ser visto nos Estados Unidos.