O atual secretário geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), o uruguaio Luis Almagro, venceu as eleições desta sexta-feira para o comando da entidade, nas quais derrotou a ex-ministra das Relações Exteriores do Equador, Maria Fernanda Espinosa, e continuará no posto por mais cinco anos.

Almagro recebeu o apoio de 23 dos 34 membros ativos da OEA (Cuba faz parte da entidade, mas não participa desde 1962). Outros 10 países apoiaram Espinosa, e a missão da Dominica não participou do pleito.