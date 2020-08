O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, foi reeleito nas eleições realizadas neste domingo com 79,7% dos votos, de acordo com as pesquisas de boca de urna.

Segundo a agência estatal "Belta", a candidata da oposição unificada, Sviatlana Tsikhanouskaya, alcançaria 6,8%, resultado distante do que os analistas previam.